最愛男人味　盧頌恩想「食」廚神

憑香港開電視節目《臥底旅行團2.0》人氣大增的「妹頭」盧頌恩，最近收起「臥底」身份，名正言順入廚，擔任新節目《30分鐘大放餸》主持，並跟一班男廚神學煮餸。經過日以繼夜的訓練，妹頭學識煮素菜、泰菜、法國菜、中菜等等，難怪就連她亦笑言自己入得廚房，出得廳堂：「其實我細個好鍾意煮嘢食，中學時期會煮飯畀屋企人食，最拿手煮蕃茄炒蛋，不過入行後就疏於練習，入廚機會寥寥無幾，好彩主持今次節目，令自己重拾入廚樂趣。」

提到今次在節目中跟一班男廚神合作，妹頭大讚識下廚的男士特別有型，男人味十足，笑言每次拍攝都被他們迷倒，而問到她喜歡做「臥底」拍《臥底旅行團2.0》還是入廚學煮餸？她說：「其實係兩個類型節目，好難比較，不過做『臥底』就食盡好嘢，但未叫做識真正欣賞美食嘅做法，直至依家日日睇住唔同廚師神乎奇技嘅廚藝，少少步驟就可以令食材更好味，覺得自己即時level up咗，好似有一技傍身咁。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。