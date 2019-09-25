驚！E奶池田依來沙自爆拍《貞子》畀鬼責

23歲日本混血女星池田依來沙，擔正經典恐怖片《午夜凶鈴》系列最新作《貞子：咒殺KOL》明日在港上映。她接受東網訪問，自認是又驚又要看恐怖片的類型。片中扮演心理醫生的她，自爆拍攝時遇過靈異的事：「拍攝期間在醫院的病床午睡時，曾試過被鬼壓、在家睡覺時又試過夢見自己靈魂出竅。雖然不知道兩者是否真的有關係，但發生在那個時間真的很可怕。」

擁有惹火身材的池田，最近更升呢做導演，處女執導明年上映的青春片《夏季來時》。她表示導演的工作刺激又有趣，演出《貞子》時亦不忘向中田秀夫導演偷師。

池田依來沙 Profile

姓名：池田依來沙

出生地點：菲律賓

出生日期： 1996 年 4 月 16 日

職業：女演員、模特兒

身高： 1.69m

三圍：34E-23-35

IG跟隨者人數：94.4萬人

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