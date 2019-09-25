網絡電影成績驚人！徐冬冬腳趾塞口「謝票」

內地女星徐冬冬早前憑網絡大電影《狄仁傑之奪命天眼》，在安徽舉行的第三屆網影盛典中封后，奪得最佳女演員殊榮後，再度成為網民熱話，皆因她主演的古裝仙俠網絡大電影《天劍修仙傳》成績驚人，上綫播放不足半日，點擊已破千萬，直至現在播放不足十天，點擊更衝破8,300萬，持續刷新網絡大電影的紀錄。由於該片目前是在騰訊視頻獨家播放，並只有VIP級會員才可收看，故有此佳績成為熱話，近日引起網友熱議，盛讚她為「中國第一網絡電影影后」！

在片中和陳浩民合演夫婦的徐冬冬，被網民力讚演技佳兼夠生鬼：「冬寶演技不錯，可把這個角色演活了，又搞笑，又讓人愛憐，絕對是我的女神啊！」「喜歡冬姐的眼神、霸氣、深情、溫柔，一雙眼睛會說話。」而冬冬為答謝支持，更在微博的派福利，上載「腳趾塞口」相，非常搞笑！

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