安東尼奧自爆拍艾慕杜華hehe咀戲被母親怪責

西班牙著名男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）憑與恩師鬼才導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）合作的新作《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory）而獲封康城影帝。《萬》被指是艾慕杜華自傳式電影，而安東尼奧在片中正是飾演帶有艾慕杜華影子的導演Salvador Mallo。與他認識差不多近40載的安東尼奧指片中並非所有情節都是艾慕杜華的親身經歷，不過他坦承最困難的是要去模仿恩師！

艾慕杜華的電影出名離經叛道，80年代已與他合作的安東尼奧自爆當年拍攝《慾望之規條》（Laws of Desire）時曾因片中的男人咀嘴的床戲而被母親怪責！他指父母是非常保守的虔誠教徒。他說：「當我母親去看電影時，她說：『你為什麼這樣做？想想我的朋友們！』」已與艾慕杜華多次合作，安東尼奧表示每次合作結束，二人都沒有想幾時再合作。但如果導演發號施令，他必定唔會托手踭！

除了艾慕杜華之外，安東尼奧亦透露將與《萬》中飾演童年時代母親的彭妮露告絲（Penelope Cruz）將再合作。