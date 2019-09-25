爸爸怕怕！蘇永康晒仔仔魔音：冇一粒音啱

歌手蘇永康（阿公）同太太馮翠珊（Anita）育有一子蘇展弘（Jazz），尋日（24日）就係阿公52歲生日，依家Jazz都已經兩歲大，當然佢都好識做咁為爸爸賀壽，仲喺唱得之人阿爸面前大展歌喉，簡直就係「音樂世家」嘅典範！不過，唔知係咪因為仔仔真係太細個，阿公竟然喺社交網公開阿仔用「魔音」唱生日歌嘅片，仲直言幾乎冇一粒音啱，雖然係咁，阿公都話Jazz點都係佢個仔，一樣咁Like呀～

片中見Jazz大開金口，坐喺一紮公仔加花束旁，邊唱生日歌邊跟住個Beat搖，得閒仲對鏡頭甜笑，而鏡頭後就聽到有女士一路拍片一路偷笑嘅聲，而阿公就好語重心長咁留言：「當你打開電話看到這條片段，你會不由自主地看10幾次然後內心充滿感恩.雖然幾乎一粒音都冇啱過😂但又如何？你是我的孩子👍thank you Jazz 👶🏻👶🏻👶🏻❤️❤️❤️」

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