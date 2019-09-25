「小丑」槍擊案死者家屬擔心華堅新作會引發暴力

位於美國科羅拉多州丹佛市奧羅拉的世紀戲院於2012年7月20日播放《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）午夜場時發生槍擊案導致12人死亡70人受傷，槍手霍爾姆斯（James Holmes）落網後曾自認是蝙蝠俠頭號宿敵小丑。如今《JOKER小丑》（Joker）即將於下周五開畫，案件中的死傷者家屬日前一同聯署去信給發行該片的華納兄弟表達擔憂！

他們認為影片的暴力內容可能會煽動更多槍手出現犯案。他們指封信內容並不是要抵制影片上映而是希望電影公司可以履行社會責任用他們在國會的政治影響力去推動改革。而華納兄弟亦有發聲明回應指影片沒有將小丑角色推舉為英雄，亦沒有認同現實世界的暴力及槍械暴力是急切性的問題。據知《JOKER小丑》不會於當年發生槍擊案的戲院放映。

而執導該片的編劇兼導演Todd Phillips表示將影片與真實世界的暴力混為一談絕對不公平。至於飾演小丑的影星華堅馮力士（Joaquin Phoenix ）前日就出席該片於法國巴黎舉行的首映禮。