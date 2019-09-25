自認花心！泳兒拍拖當住男友面𥄫仔

歌手泳兒到電台宣傳新歌《花心》，表示是講人的貪念，坦言自己都花心：「例如工作上想貪心多啲工作、食嘢又揀唔到食咩、拍拖有時出街都會望吓靚仔。（男友介意？）由初初介意變到依家唔介意，仲會同佢討論，佢見到靚女我都唔介意佢望，可以同我分享。」

老友畀同一男仔追

她又謂之前遇過花心男，同一時間追幾個女仔，當中更包括她和其朋友：「同朋友會傾偈講畀人追，有次同朋友講講吓電話，突然大家電話叮一聲，先知原來畀同一個男仔追，仲要係同一個訊息，本身係同佢Flirt緊，但之後變番朋友關係。（有冇夾埋玩番佢？）又冇。（你哋冇同佢拍拖？）冇呀，因為長期有個女仔喺佢隔籬，唔知係咪佢女友。」

排舞期間突然嘔

講到下月16日在生日當天開騷，她表示籌備得如火如荼，但大呻上星期排舞期間突然發冷嘔吐，記者打趣她有咗，她即笑言：「唔係啦，諗多咗，絕對唔係呢個時期發生，一定唔係，我仲有發冷。」她又呻自己成日病：「已經有食supplement同做運動！所以目標係練好身體，可能我又為演唱會食少咗澱粉質，因為想瘦腰，同埋又感冒未清，所以唔舒服，之前去越南做嘢都特登休息一日，按摩畀自己抖吓。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。