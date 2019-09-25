台仔拍MV　劉子碩諗起被飛即喊

星夢娛樂2019男新人劉子碩（Zac）第一首派台歌曲《離開有什麼可怕》於日前剛推出，來自台北市莊敬學校表演藝術科的他，於2016年參演由吳若希、胡鴻鈞及許廷鏗在台北拍攝的一個TVB綜藝節目《反斗紅星冇暑假之嘩鬼上學去》而被發掘入行。

Zac於2018年正式來港發展，努力學習廣東話一年後，終於第一次擁有屬於自己的歌曲，第一次入錄音室錄廣東歌，心情既興奮又緊張：「錄完第一次時老闆唔滿意，自己再繼續努力下苦功，除了在廣東話咬字上，情感都要好重要，感激監製朱俊傑的耐心指導，令我可以專心全情投入於歌曲裏面。」

在MV裏邀請了《後生仔傾吓計》的兩位戰友林正峰（阿楓）及陳欣茵（欣欣）演出，Zac飾演一個甜品師，滿心期待的整蛋糕想給女友一個驚喜，可惜期望落空，她最後選擇了另一個男生。導演問Zac能否哭出來，Zac心裏想着很多獨白跟畫面：「可能每個人或多或少都有被拋棄過的經歷，又或者很愛一個人的時候得不到對方的回應，那種無力的掏空感與心痛，結果在鏡頭面前哭出來了。」

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