曾樂彤以為自己變精神分裂患者！？

歌手曾樂彤推出全新廣東歌曲《永恆少年》，再次與音樂人Cousin Fung合作，Cousin為她度身訂造歌曲，並包辦作曲及編曲。樂彤說：「同製作班底傾嘅時候，我希望呢首歌同《存在》有啲關連。呢首歌係形容一個年輕人踏入社會，佢哋可能覺得同身邊嘅人步伐變得不一致，佢哋會點樣去度過呢啲咁迷惘嘅時刻呢？我希望呢首歌可以陪伴住各位度過一啲迷惘嘅時候。」

MV拍攝選址東龍島，雖然要攀山涉水很辛苦，但她表示能拍到一個好MV，一切都是值得。她指自己初初看MV storyboard時，以為自己飾演一個精神分裂患者，因為導演找來一個與自己無論身形、髮型及感覺都很相似的女生飾演另一個她，了解整個劇本後，才知道原來對方是內心的自己，她說：「其實呢個女仔係唔存在㗎！故事講佢好似鏡子入面嘅自己，人生中真正可以陪伴自己嘅，都係你自己。MV開頭有一啲路係好崎嶇、又或者我哋share咗一啲好開心嘅時刻，到最後呢個內心嘅自己帶領我搵到一個新嘅境界、新嘅諗法、新嘅狀況。」整個構思代表人需要學習與自己獨處，然後與內心的自己溝通，繼而讓內心的自己帶領自身。

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