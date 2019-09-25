巨乳女主播公開認與EXILE成員拍拖

繼日本天團EXILE成員AKIRA閃電娶林志玲後，EXILE的36歲舞蹈員NAOTO又覓得高顏值女友，同34歲有「巨乳女主播」之稱的美女主播加藤綾子拍拖，而雙方的事務所亦承認兩人正在熱戀。

據《文春Online》報道，NAOTO與加藤綾子本月中趁放假一星期，相約拍拖到瑞士旅行，是兩人今年第二次到歐洲遊玩。NAOTO與綾子認識5年，但今年初才開始拍拖，由於均在埼玉縣出身，所以特別啱傾，受到男友影響，綾子也注重體格鍛鍊，私下衣着也聽男友意見，改穿黑色系服裝居多。而綾子受訪時亦公開認同NAOTO拍拖。

綾子於2008年加入富士電視台，從天氣女郎做到主播報道新聞，之後成為富士首席女主播，於2010及2011年連續兩年獲最受歡迎女主播No.1，其後轉戰綜藝界，離開電視台成為獨立主播，還踩過界拍劇，去年參演日劇《黑色止血鉗》。過去曾與無數男性傳緋聞，與男星福山雅治拍拖。

至於NAOTO原名片岡直人，是EXILE成員，也是三代目J Soul Brothers的隊長兼舞蹈員。EXILE成員另一半都是高顏值女星，包括隊長HIRO老婆是國民美少女冠軍上戶彩，主音TAKAHIRO的老婆是武井咲國民美少女出身，AKIRA老婆是台灣第一名模林志玲。