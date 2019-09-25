產後首現身　樂基兒自言一早停餵人奶

名模樂基兒（Gaile）今日出席美容品牌開幕活動，產後5個月的她身穿花花連身短裙，大晒吸睛長腿，在台上時笑指囝囝現時排第一位。她分享囝囝中文名為「朱樂其」，樂在其中的意思，由爺爺親自改名，而英文名則是「Hunter Ethan Chu」，代表好動又愛家。

阿仔狂請飲茶

她透露日前從美國返港：「我媽咪想照顧BB，順便喺美國搞我嘅Birthday party加BB嘅Welcome Party，依家仲有啲Jet lag！」講到囝囝昨日5個月大，前日第一次打針發燒，作為新手媽媽的她自然大為緊張，她說：「我有上網睇定要點做，幫佢探熱、用凍水敷額頭，不過佢依家已經好番！（有冇人幫你手？）媽咪坐月嗰時有幫忙，當時屋企太多人，依家朝早有helper，夜晚有保姆。（老公呢？）佢好早已經幫手餵奶，Weekend就係Daddy Mummy Day，會帶BB去商場行吓。（BB有冇請老公『飲茶』？）試過好多次，所以依家知道要遮住先。」

一早停餵人奶

她坦言成為人母後變化大，現時將大部分時間都放在囝囝身上，疲倦與開心並存，更自言猶如重生一樣。問到開工會否捨不得囝囝？她說：「今日化妝整頭都有帶埋佢，但佢瞓咗就返屋企先。」此外，她更透露目前已停餵人奶：「好早已經stop餵人奶，但個腦都好攰，好多嘢要擔心，佢愈嚟愈大開始識攞嘢。」問到會否追女湊夠好字？她直言：「暫時冇打算，好enjoy同囝囝相處。」

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