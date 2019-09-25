坐郵輪慶「入五」　項明生變阿拉斯加王子

旅遊達人項明生（James）主持的深度旅遊節目《明日世遺》正在77台開電視熱播中，另外，他還在網台主持訪談節目《旅遊項目》、和老友陳志雲主持清談節目《明生登高》， 日前他玩快閃，一個人去了阿拉斯加浪遊！

原來他今年九月正式入五（50歲），專登坐郵輪遨遊阿拉斯加冰川灣國家公園，享受不一樣的五十歲生日。公主郵輪安排了五大驚喜項目，包括郵輪意大利主廚的Chef Table 阿拉斯加長腳蟹晚宴、船員為他唱生日歌、Sanctuary私人空間賞冰川、終極深入郵輪遊、香檳瀑布等……恍如變了阿拉斯加王子！

一個人身處冰天雪地的阿拉斯加過生日也不愁寂寞，郵輪上巧遇十多個粉絲，生日當天項明生在郵輪上玩FB直播，與世界各地的粉絲一齊慶生！七日後，公主郵輪到達終點站溫哥華，當地粉絲接力請他去品嘗唐人街港式茶樓點心，由於他主持的的電視節目在當地熱播，粉絲人數與日俱增。包括當地網絡紅及電台主持「住加男人」，親自開車帶他遊覽溫哥華！

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