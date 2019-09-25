亞姐質素參差！筱靖：其實有啲都幾靚

仁美清叙主席程瑤、會員梁雪瑤、筱靖及張瑄洺到黃埔接受電台訪問，程瑤透露今年是仁美清叙重組10年，將會在11月2日於大埔亞視舉行的《2019亞洲小姐選舉》，進行大型慈善籌款晚宴，問到希望籌多少善款？程瑤說：「唔會抱太大期望，盡力而為。」

筱靖被問到會否為亞姐表演，她表示：「何麗全邀請咗一班前亞姐擔任評判，賽前會同佳麗交流，教佢哋儀態同化妝。（見過面試佳麗？）睇過報道，每年開始嘅時候都會參差啲，大家唔使太擔心，其實有啲都幾靚。」

筱靖又透露仁美清叙將會出書，交待過去5至10年間做過的慈善活動項目，及由各會員撰文分享探訪時的感動故事和點滴，希望帶給大家更多正能量。問到亞姐仁美清叙與港姐慧妍雅集同樣是做慈善，兩機構會否合作？程瑤表示：「同慧妍班女仔都好熟，雖然冇傾過合作方式，但亦唔排除可能性，過去都試過有港姐、亞姐、珠寶小姐、港男及亞洲先生一齊crossover行catwalk。」

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