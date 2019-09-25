粵劇玩同性戀　謝曉瑩食阿嗲減肥雞餐險死

粵劇名伶南鳳鍾愛唐朝女詩人「魚玄機」，凄美的一生，猶見可憐。身為劇團主席、花旦及編劇的謝曉瑩，為南鳳編寫一部描寫大唐「四大才女」的新劇《魚玄機與綠翹》，這是首部以女同性戀為題材的粵劇，破舊立新，由南鳳飾演魚玄機，謝曉瑩飾演婢女綠翹，龍貫天飾演才高氣傲的樂師陳韙。

謝曉瑩為了劇中一折唐朝「綠腰舞」而進行地獄式減肥：「由於件戲服會露小蠻腰，喺演出前一個月，我就開始試食嗲姐（梅雪詩）教我嘅減肥雞餐，但我不停練舞體力消耗大，唔可以只係食雞肉唔食澱粉，最後設計咗一款雞肉湯米粉，每日食啲啲米粉充饑，有一晚餓到我喺屋企大叫，真係好辛苦。」

為了編寫劇本，謝曉瑩進行大量資料搜集，發掘古代女同性戀和風月文化，同期她又要收腰，謝曉瑩坦言差點餓：「為咗呢場綠腰舞，我變成瘦骨仙，好彩觀眾睇過首演後都大讚，完成10月最後一場演出後，一定要食餐勁慰勞自己。」

P.S.在妓院長大的窮家女魚玄機，天生聰敏靚女，11歲已經成名，是大唐四大女詩人之一。當時啲人好鍾意喺道觀偷情，魚玄機喺呢種環境下變成放蕩，以當時道德觀就覺得佢墮落。後來因為佢殺咗一個僕人綠翹而判死刑，終年26歲。

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