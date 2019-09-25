銅鑼灣Busking！阮兆祥開心「BB」出世

藝人阮兆祥在銅鑼灣街頭玩Busking，大唱三首歌，又送出演唱會門票給觀眾。受訪時他透露是第4次玩Busking，今次更是陣容強大，有12個樂手冇酬參與：「佢哋本身係我嘅演唱會樂隊成員，今日都將演唱會嘅一啲部分搬出嚟畀大家聽，到時演唱會係會有16、17個樂手。」他謂10月初將推出新碟，很開心10月有出碟和開騷兩個「BB」出世，又謂現時心情緊張，並表示新碟除了一首原創歌外，其餘是翻唱女歌手的歌：「唔唱男歌手嘅歌係因為費事唱贏人哋，不過都係講笑啫，因為都係想挑戰吓自己。」

講到演唱會嘉賓，他表示會有無伴奏合唱團Senza，問到可會邀同樣愛唱歌的好友張曼玉做嘉賓？他謂：「好多朋友主動打畀我問使唔使幫手，因為我冇乜膽量搵佢哋，所以好感恩佢哋打嚟，之前出現過喺我演唱會嘅嘉賓都有打嚟，但我又唔想重複，所以諗緊個大驚喜畀大家。（係咪張曼玉？）哈哈，睇吓點啦，希望大家到時享受音樂，啲歌由10幾至70歲都啱聽。」

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