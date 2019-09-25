邱澤被鬧渣男　網友勸張鈞甯帶眼識人

台灣女星張鈞甯驚爆撻着邱澤，即觸動兩岸三地的網民神經，議論紛紛，並迅即登上微博熱搜第一位，閱讀及討論量超過6.6億，網友反應幾乎清一色表示不可置信，認為向來在愛情路上劣績斑斑的邱澤是「渣男」，根本配不上無論顏值及學歷均超班的張鈞甯，紛紛勸她要帶眼識人外，又批評邱澤單方面認愛，是要令張鈞甯進退兩難：「我的女神，怎麼給他在一起？」、「渣男請滾！」、「美女別答應！」、「邱澤的前女友幾乎都結婚了，而結婚對象不是他，為甚麼不是他？總有原因吧！」由於她和台灣男星彭于晏是好友，在社交網也有不少互動，故有網民提議彭于晏是時候要從邱澤手上搶回來！

張鈞甯情路一直不順，更曾遇上「渣男」，2016年她被發現台灣創作人林哲樂在上海超市有親密互動，但女方卻低調處理感情，直至去年爆出男方因劈腿，被她發現有曖昧訊息，令她憤而提出分手。另外，曾和台灣男星趙又廷等傳緋聞的她，曾坦認跟科技公司CEO黃凱偉拍拖，惟戀情只維持兩年。

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