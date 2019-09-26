演《金宵》喊到坐地回氣！高海寧拒做虎媽

繼於劇集《婚姻合伙人》初嘗當媽媽滋味後，高海寧（高Ling）最近再下一城，於無綫新劇《金宵大廈》演一名育有8歲兒子的虎媽。為求兒子學業成績優異，即使自己工作繁忙，也不惜安排排山倒海的功課班及課外活動，令小朋友喘不過氣，實屬當今社會很多為人父母所面對的，可謂相當貼地。

演喊戲一Shot落

奇幻的故事加插了小朋友畏懼虛構人物「鴉烏婆」的情節，高Ling也踴躍說：「細個唔乖瞓覺就會畀鴉烏婆捉走，想像佢個樣好似巫婆咁，不過呢個單元係令大家對呢樣嘢有新定義，入面又有溫情元素，帶出經歷呢啲事後，賺錢未必係最重要。」今次再演媽媽，對高Ling可謂沒有難度，她不諱言向來喜歡小朋友，所以一早與小演員建立好關係，沒料此舉還能牽動到演戲情緒：「有場戲係講我失去個仔好心痛，搵仔過程又好長，記得係喊到要坐喺地下回一回氣，當日仲要趕天黑前拍晒，都有壓力，過程一Shot落，情緒高低起伏，好期待出街係點。」

管唔掂鄧智偉

談到與前輩陳嘉輝演夫妻，高Ling指對方給予鼓勵外，還不斷遷就其節奏，非常窩心。為配合廿四孝老公角色，嘉輝即使被狂鬧及過分管束，仍然默默承受，此舉更凸顯高Ling的急躁，問到現實中是否此類人？她說：「唔係！（男友鄧智偉意見一致？）唔知，佢可能有想法，到時先算，佢唔會畀我管，藝術家嚟嘅，比較有創意，我都有跟佢學嘢，佢好多新嘗試，好似衣着可以Carry到好多唔同類型嘅衫，品味比我好！（將來係虎媽？）應該唔會，冇咁多要求，我係隨遇而安，會享受當下，大家呢個Moment夠使已經滿足，唔一定要賺好多錢，小朋友童年好重要，我童年好快樂，希望下一代都係咁，唔係限制佢嘅創作空間，由得佢自由發揮。」

攝影:張福宏

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