【閨蜜睡房】月入10萬嫌少？小方：買唔起我

當年憑「飛魚王子」美譽加入娛樂圈的方力申，之前開辦了游泳學校，很多家長慕名帶同子女來學游水，很多人想指定他親自教授，但他堅拒買堂！小方為東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》擔任新一集嘉賓，一連三集與主持人俞詠文暢談工作樂趣。

唔想教教吓去拍戲

小方笑言：「買唔起我，即係我唔畀佢買，唔係因為我覺得自己特別矜貴，係因為我嘅工作性質，我好難收你十堂錢，教教吓走去拍戲，幾個月後返嚟再教，咁樣對小朋友冇好處，亦冇進步，我要對小朋友負責任。」被形容為星級導師的小方，雖然知道教「私鐘」，月入可超過十萬元以上，但他不喜歡這種模式，寧願以助教身份到泳池幫手，也不喜歡被人出高價買他「私鐘」！

對娛圈仍有一團火

每日對住一班天真燦爛的小朋友確實好開心，但小方仍然享受娛樂圈的工作，他說：「拍到好嘅戲、好嘅角色，又有好嘅團隊同拍檔，個滿足感係好大，我覺得喺演藝方面仲有好多發展同進步空間。」他戲言：「當有一日上網搵學游水，見到私鐘一欄多咗方力申個名，就知道我準備淡出娛樂圈。」

單身三年的他感情仍然空白一片，最近為慈善環島泳操水操到病，也沒有女友照顧，認真慘情，想了解更多他的感情世界？擇偶條件？記得本周五、六、日收看《閨蜜睡房之Brother來了》。

Hair：Vince Pang@IL Colpo Platinum TST

Makeup：Yen Lai

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