《牛下》中佬主角四散　無綫唔益偷食心穎

無綫劇集《牛下女高音》由翻拍無望成倉底貨再變為台慶劇之一，可謂幾經波折，現時此劇定於十月七日首播，不過由於事出突然，劇中主角都因為有其他工作在身而未能度期出席此劇宣傳活動，先是張振朗月頭不在港，跟住主角鍾景輝（King Sir）因身體問題要在家休養，吳岱融一早已接了電影，現已於馬來西亞拍攝，而鄭敬基更已返回加拿大，就連蔣志光、歐瑞偉都正為劇集《大步走》忙於拍攝，雖然如此，但據知無綫繼續當之前與人夫許志安偷食而避走出國的黃心穎「透明」，沒有聯絡她返港協助宣傳，故劇組方面現時因「人腳」問題暫時未能定到宣傳活動日子。

其實《牛》劇的靈魂人物是一班「中佬」成員，當中包括King Sir、吳岱融、蔣志光、歐瑞偉、鄭敬基等，King Sir因患腸癌，之前一直需要在家靜心休養，而記者早前致電給他，他說話都聲線微弱，直至近期，有人指他比之前消瘦了不少，對於現時的身體狀況，記者今日再以短訊聯絡King Sir，他表示現時身體情況OK，再問到會否出席《牛》劇宣傳時，他謂：「多謝關心，要看情況，謝謝！」而監製黃偉聲亦表示為免King Sir太頻撲、累勞，故無綫就算有宣傳活動，都不打算安排他出席，讓他靜心休息。

至於黃心穎於首集中便出現，劇中飾演King Sir孫女，張振朗的好友，是一名失婚宅女，故其劇中打扮都相當樸素，經常戴着眼鏡，T恤輕便裝出現。

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