張衞健x周星馳！曹永廉自嘲舊碟辟到邪

娛圈不少好戲之人都係參加歌唱比賽而入行，好似敖嘉年咁，現時拍電視劇、電影外，仲會去登台！原來，佢入行前除咗做服裝指導、電影助理美指，更參加過《歡樂今宵》中嘅歌唱比賽「亞洲鐳射卡拉OK大賽」，以張學友歌曲《舊情綿綿》作賽！

入行後，嘉年都偶有於節目大展歌喉，與同樣唱得又演得嘅曹永廉更是惺惺相識！嘉年於社交網上載一張曹永廉當年任歌手時推出嘅個人CD，抵死留言：「其實我真係聽你嘅歌長大，到而（依）家仲聽緊，我嘅偶像張衞健！」點解會係張衞健呢？嘉年解釋：「頭先我去買呢隻碟，個老闆話我真係識貨，佢話周星馳唯一一隻絕版CD，全球最後一隻，搞到我好混亂，究竟係張衞健定係周星馳？」望吓望吓，又真係幾似當年嘅張衞健同周星馳喎！

阿廉都有回應嘉年：「你有呢隻碟就發嘞！可以去蘇富比拍賣，亦可辟邪，小心收藏，由而（依）家開始你已被全世界人羨慕！」真係畀佢兩個笑死！

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