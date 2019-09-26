全靠彭羚！林海峰尾場狂食螺絲：少少遺憾

藝人林海峰（Jan）完成一連7場在紅館舉行的《林海峰是但噏Happy Monday》Talk Show，尾場吸引不少圈中人捧場有謝安琪、張繼聰、錢嘉樂、湯盈盈、方皓玟等。Jan除Talk Show外，在Encore時請來拍檔葛民輝上演一場歌舞，最後全場觀眾更亮起手機燈變成一片燈海。

完騷後Jan聯同阿葛受訪，講到台上頻「食螺絲」？Jan則言：「Live梗有錯誤，呢啲好似生命入面總有少少遺憾，係正常，要擁抱呢啲遺憾。（尾場錄影就出事？）頭場錄影仲差過今日，覺得自己暢順咗，有幾個位就嚴重食螺絲，都唔係螺絲，直情叫『撻喺度』，冇嘅，起返身再做囉。」Jan提到太太彭羚（Cass）為他加油：「Cass畀咗個Message我，佢睇打羽毛球時聽到旁述講如果你錯失咗一分唔緊要嘅，攞番自己個節奏，一分一分追返上去，所以就因為呢個訊息，我有乜事咪一分一分咁追返囉，Live就係咁㗎啦。」

Jan亦感謝阿葛當這7晚的嘉賓，阿葛每日更是紅館未開已到達，相當專業。問到曾因心臟不適緊急送院的阿葛，幫手做7場身體可應乎得來？阿葛笑謂：「OK，又唔使跳，都係行吓行吓啫。」Jan笑謂：「因為我盡量縮短佢演出時間，令佢出事機會率變低。」阿葛笑道：「係㗎，安全好多。」

講到今年遇上社會議題，做騷要令入場觀眾開心是否很有難度？Jan謂：「從來都有難度，但難都要做。」阿葛即接着說：「係迎難而上。」果然是好拍檔。

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