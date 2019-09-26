東方日報C1：張鈞甯邱澤私竇Happy網民：渣男請滾

早前「被結婚」的37歲台灣黃金盛女張鈞甯，昨日突然被爆和台灣男星邱澤熱戀，直踩男方住所短敍， 邱澤立刻出招認愛，聲言正努力追求中。由於邱澤在情場上劣績斑斑被封「渣男」，故大批網民紛紛聲討，呼籲「渣男請滾」，懇請女神帶眼識人！

近年在內地發展一帆風順的女星張鈞甯，早前「被結婚」傳出和內地男星張翰秘密領證，怎料昨日爆出真命天子是同齡的台灣男星邱澤，關係更已昇華至直踩對方住所，共處一室！向來被指冧女有一手的邱澤，日前在台北被拍得駕駛愛驅離開住所時， 身邊的乘客就是張鈞甯，當時女方面露甜笑，非常享受甜蜜遊車河，有指兩人在男方的住所已逗留多時，晚上九時許才雙雙離開。眼利的邱澤未幾發現行蹤敗露，立刻賽車手上身，飆車逃離現場。直至晚上十一時許，才見到張鈞甯在助手陪同下乘的士返抵家門，但已不見邱澤。

拍戲撻着 蜜遊日本？

成功逃脫的邱澤昨日回應和張鈞甯的緋聞時更有驚人回覆， 他直認：「努力追求中，請大家給祝福。」完全坦白對女方的真心真意，惟兩人明顯仍未正式交往！現在身處巴黎出席時裝周的張鈞甯，暫時未作任何回應，採取被動。張鈞甯和邱澤的情緣，始於今年五月合演電影《八歲的爸爸》， 此為兩人首度合作，合演一對智障夫妻，怎料竟擦出愛火花，戲假情真，更有傳兩人曾秘密同遊日本。張鈞甯對邱澤的喜好或事業也給予全面支持，包括熱愛賽車的邱澤落場時，她會到現場觀賞及打氣， 日前邱澤的新片舉行內部試片會，她亦有現身。

6.6億登微博熱搜No.1

憑劇集《如懿傳》等於內地人氣極高、獲盛讚為高質女神的張鈞甯，爆出和邱澤的戀聞後，觸動兩岸三地網民神經，議論紛紛，並迅即登上微博熱搜第一位，閱讀及討論量超過6.6億，網友反應幾乎清一色表示不可置信，批評在愛情路上劣績斑斑的邱澤是「渣男」，根本配不上無論顏值及學歷均超班的張鈞甯，紛紛勸她帶眼識人，又指邱澤單方面認愛，是要令張鈞甯進退兩難：「我的女神， 怎麼給他在一起？」「渣男請滾！」「美女別答應！」「邱澤的前女友幾乎都結婚了，而結婚對象不是他，為甚麼不是他？總有原因吧！」

張鈞甯情路一直不順，曾遇上「渣男」，2016 年她被發現跟台灣創作人林哲樂在上海超市有親密互動，但女方卻低調處理感情，直至去年有傳男方劈腿，被她發現有曖昧訊息而憤然提出分手。另外，曾與台灣男星趙又廷等傳緋聞的她，曾坦承跟科技公司CEO黃凱偉拍拖，惟戀情只維持兩年。

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