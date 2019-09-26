周旋池子孝George之間　鄺潔楹做拜金女神

「仙氣女神」鄺潔楹（Judy）除了做主持得人喜歡之外，在《愛．回家之開心速遞》中飾演「校花Venus」，亦吸引不少男Fans支持！劇中演萬人迷的Judy起初被「金城安」暗戀，到最近重返劇組則周旋於「池子孝」及「George」之間，她更主動錫了「池子孝」面珠一啖，又跟「George」差點錫錫，不過女神暫時仍保住「螢幕初吻」，男Fans暫可鬆一口氣！

Judy接受訪問時表示最初做Venus一角時有點抗拒，到最近重整心態，卻有不一樣的感覺，並開始享受演戲：「因為我係演女神，但我心目中女神係儀態萬千嘅女仔，我自覺勝任唔到，之後知道仲要係拜金，就驚個角色負面大家唔鍾意，不過最近我再演返呢個角色，覺得幾好玩，可能我嘗試由心演戲，明白演啲同自己完全唔同嘅角色更加好玩，又開始識加入自己演法，我有同監製傾偈，佢叫我唔好太緊張，要好好享受，我心態都有啲改變，加上角色感情上有啲波折，都幾新鮮。」

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