【高Ling包辦影相化妝】陳敏之同仔仔失聯

陳敏之（右起）、龔嘉欣及高海寧去馬國寓工作於娛樂，不過有時就冇得同仔仔聯絡！

藝人陳敏之、高海寧（高Ling）及龔嘉欣日前齊齊到馬來西亞拍攝無綫真人騷《仨心友行》，故事講及三個閨蜜齊齊去旅行的經過。此行一共六天，敏之更「三生有幸」，因為有高Ling全程為她充當御用攝影師及化妝師，高Ling帶備相機為她影相之餘，更替她黐眼睫毛，相當貼心。

此外，敏之的兒子子樂快將三歲，雖然已開始校園生活，但媽媽不在身邊數天，難免牽掛，而敏之亦很掛住兒子，故惟有以視像跟他溝通、見面，她又謂：「我哋去到一個地方，嗰度係冇wifi，我冇得同個仔傾偈見面，大家都好掛住大家，所以我返到嚟香港，佢都特別黐身。」

敏之又指其中一間Resort，有很多螞蟻及蜘蛛，洗手間亦不在房內，要行到某處才能「解決」，不過她坦言：「其實我又唔係好驚，未至於要搵人陪去廁所，但就不停咁清潔，有種以前讀書時幾個女仔去Camping嘅感覺，都幾得意。」

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