唔還錢畀70歲護理師？隋棠嬲爆霸氣反擊

台灣女星隋棠同老公Tony成婚後育有三個小朋友，不過佢嘅Model身材一啲都冇走樣令人羨慕！呢日爆出兩年前生完囡囡之後，接受由70歲護理師操刀嘅「綁骨盆」（文尾有解釋）收身治療，除咗冇支付約2萬蚊台幣（約5,138港元）外，仲周圍唱護理師嘅「綁骨盆」無效！

據護理師透露，當時隋棠覺得「綁骨盆」效果唔顯著後刻意避開佢，隋棠曾經講過價錢問題，不過護理師覺得隋棠態度唔好就發晦氣話：「無功不受祿」，之後喺其他客戶口中得知，隋棠公開講「綁骨盆」有乜用，佢喺盛怒之下加上客戶都覺得佢應該問隋棠攞返錢，所以就發訊息搵隋棠話想攞番筆錢，但係隋棠完全冇回覆。

就此事向隋棠經理人查詢，佢表示：「就我的了解，兩年前阿姨（護理師）是說她不肯收隋棠的錢，隋棠覺得就算只是小錢還是應該要給，所以有回訊息問了阿姨帳號，但阿姨沒有回。直到上周才收到阿姨回傳的帳號訊息，如果阿姨還有任何問題歡迎親自和隋棠聯繫！」

隋棠之亦喺社交網回覆事件，仲霸氣話自己只會借錢畀人，唔會欠人錢，講明呢隻黑鑊佢唔會孭：「當初說很開心能幫我綁骨盆而堅不收錢的背後，是有所冀望，而我駑鈍的沒有感知也沒有報答。如果單純真誠回答媽媽網友們關於綁骨盆對我效果不大的經驗分享，得罪了阿姨，我真的非常對不起，是我白目。也再說一次，每個人體質不同，本來效果就不同，我從沒針對阿姨，更從沒提起是阿姨綁的，實在無須對號入座。」

而Tony亦喺社交網發文力撐老婆，除大讚佢鍾意做善事而且為人慷慨，仲反問網民：「今天那些謊言，您相信嗎？ 」

P.S.無論自然分娩定係剖腹生產，產婦骨盆都會因賀爾蒙增高而變寬，綁骨盆的方法就是在產後42天內，使用腹帶綁骨盆，施加外力做矯正。

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