周杰倫晒仔女合照　昆凌留言洩露再佗B？

台灣天王周杰倫（周董）同老婆昆凌最近去咗巴黎，仲帶埋一對仔女小周周（Hathaway）同小小周（Romeo）喺身邊，連日嚟不時見到佢哋晒出同仔女嘅天倫樂合照。呢日周董就分享咗張背影相，見到佢同仔女一齊圍住部黑膠碟唱機，周董同Hathaway坐喺地下，而Romeo就企咗喺度，兩隻手仔仲緊貼大髀，企得勁直！搞到昆凌忍唔住留言問：「密歐哥哥是被罰站嗎？」周董就回應：「我說不能碰😂」睇嚟Romeo對部機相當好奇！

不過昆凌呢個留言即引嚟網友無限揣測，紛紛留言問：「Romeo當哥哥了嗎？」追問昆凌係咪佗第三胎！亦有唔少人心痛Romeo被罰企，仲笑周董「重女輕男」，留言：「要是換做小周周就可以碰了吧！」

此外，啱啱出咗新歌《說好不哭 》嘅周董亦不忘做宣傳，分享咗張喺巴黎鐵塔下歎紅酒嘅相留言：「我不是說要在鐵塔下辦 #說好不哭 簽名會嗎 @ashin_ig 人呢😂」畀佢標記嘅五月天主音阿信即幽默回應：「🤣 我跑到台北的八里了」網友都話佢呢個冷笑話真係不得了！

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