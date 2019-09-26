美國報章選史上最佳動作片　李小龍經典入圍

美國報章《USA Today》根據兩大電影網站Rotten Tomatoes與IMDb的電影評分選出影史上35部最佳動作電影。結果，大導演占士金馬倫（James Cameron）91年執導的科幻動作鉅製《未來戰士續集》（Terminator 2: Judgment Day，T2）獲選為影史上最佳動作電影 !

除了《T2》之外，84年的《未》首集亦榜上有名排第4位。而僅次於《T2》排第2位就是鬼才導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）2010年執導的《潛行凶間》（Inception）。而35部動作電影之中亦有港產片出現，李小龍73年主演的港美合資電影《龍爭虎鬥》亦打入榜排第11位，《龍》於Rotten Tomatoes的影迷好評高達92%！除了李小龍之外，香港武打影星劉家輝參演的《標殺令2》（Kill Bill：Vol.2）亦有入圍排第12位。而吳宇森97年執導的第三部荷里活片《奪面雙雄》（Face/Off）亦有入圍排第26位。

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