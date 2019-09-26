超級男團下周登美！SM聯手漫威打造文化宇宙

韓國SM事務所早前宣布推出由旗下組合EXO成員伯賢與Kai、SHINee成員泰民、NCT香港成員Lucas（黃旭熙）、Mark、Taeyong與Ten組成的7人「超級男團」SuperM救亡，組合將於下周五在美國推出首張迷你專輯《SuperM》，翌日於當地舉行出道Showcase。新碟收錄了主打歌《Jopping》在內合共5曲，今日事務所公開各人的宣傳照造勢，以型爆造型登場。

據悉該專輯是應美國Capitol Music Group之邀策劃，由SM社長李秀滿擔任音樂製作，為七子打造出全新音樂，主打曲《Jopping》結合Jumping與Popping，含「開派對」及「享受舞台」的信息。

此外，李秀滿昨日在世界知識論壇上，公布將以SuperM為起點，將與漫威、 CAA及Global Citizen等全球知名企業合力製作以「文化宇宙」為主題的電影、電視產品，並將音樂定義為綜合藝術產品，將和世界各大企業合力與K-POP提升「文化的力量」。其實早前李秀滿曾表示新男團SuperM是音樂界的「復仇者聯盟」，但當時卻遭外界取笑自吹自擂。