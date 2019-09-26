有冇可能？SMAP傳於東京殘奧運動會合體演出

日本天團SMAP於2015年解散，多年來傳過N次會復合，但一直令人失望，近日又再傳五子會在明年舉行的東京傷殘奧林匹克運動會再度重組。

80歲日本財團會長笹川陽平日前在網誌留言：「為了實現夢想忘記恩怨，祈盼在東京傷殘奧林匹克運動會限期內，SMAP再次合體。」笹川陽平是日本最大財團的會長，總資產達3,000億日圓（約219億港元），也是電視台的最大贊助人，對首相安晉三等政治家有極大影響力，這句說話來自這位重磅級大人物，令人對合體一事非常關注。

而五子同東京殘奧一直息息相關，SMAP在解散前，原定2020擔任應援大使，因解散五子辭退大使職務，中居正廣曾說過SMAP的P字，就是殘奧英文名Paralympic Games的P。解散後，前成員香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛曾捐出慈善應援歌《雨霽舞步》的銷售收入約169萬港元，作為國際殘奧委會推廣及援助日本國內比賽團體參加2020年東京殘奧費用，3人亦是殘奧的特別支持者。加上笹川陽平是殘奧的領軍人物，他公開表明希望5人合體，令SMAP合體機會大增。