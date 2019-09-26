包養價曝光！落選港姐爆視后澳門「送外賣」

落選港姐楊斯雅（Cindy）近年做Youtuber專講娛樂圈中秘聞，大瞻言論都頗為出位，早前就試過大爆男星「呃蝦條」嘅手法，指對方專食兄弟女友、老婆，仲試過連派三頂綠帽畀同一個男藝人。而今次佢仲有大料爆，直言電視圈中確有女星賣淫，更有視后級女星被富豪包養，直飛澳門「送外賣」！

佢就講話有個擁模特兒身材嘅女星，據講係收十萬蚊一晚「陪瞓價」，喺圈中已經係公開秘密；而有女星私底下「賺外快」，二線小花嘅包養價差不多四萬幾蚊「零用錢」，當中仲未計房租、車、包包等其他禮物。最爆嘅係，佢指有朋友向佢透露，指有位視后級嘅女藝人暗地裏被包養，金主喺澳門，佢每一次去澳門「送外賣」都會簽嗰位富豪單，更加係直接坐直升機過去，而Cindy就咁啱識得直升機個空服，真係夠晒「巧合」，佢仲提供線索指該女星已經好耐冇公開戀情添！

雖然內容咁有爭議，唔少網友就紛紛估佢口中嘅女星是誰，但亦有網友直言佢嘅爆料冇證冇據，未必係真嘅。

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