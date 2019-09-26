Jessica＠SG簽字做人妻　老公掛住玩捱鬧

組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）與圈外男友Steven下月27日到台灣擺酒，兩人昨日(25日)先在大會堂註冊，只邀請雙方家人出席，晚上她在社交網分享簽字靚相，並寫道：「Officially Chen’s now」，認真有愛。

Jessica說：「註冊當日原本冇諗住請任何人觀禮，因為婚禮喺台灣舉行，諗住到同親友分享我哋嘅喜悅。不過當我哋同家人講呢件事，雙方嘅家人都分別在台灣同內地過來觀禮。」正因如此，最後原本只打算同老公請半日假來簽字，最終變了很多人出席。她說：「過程好開心，事前一啲都唔緊張，前一晚冇失眠，可能因為未到婚禮當日，昨日只係簡單簽字宣誓，不過簽完後，發覺自己身份唔同咗，反而開始覺得有少少唔習慣，唔慣已經成為人妻。」她笑說擔心註冊時，會否眼紅紅甚至感動到喊，始終係一生一世的事，但最後是笑住簽，她說：「因為男友（老公）太古靈精怪，簽字時仲開心笑講『畀我考慮吓先』。呢個時候佢仲掛住玩，令到我要教訓佢話『玩完未？唔好再玩！』，搞到來賓係咁笑，氣氛好開心。」

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