李施嬅爆羅蘭客串《金宵》：擔心出唔到街

藝人李施嬅今日現身電台宣傳無綫熱播劇《金宵大廈》，甫受訪即笑話最近不停被追問劇中角色Alex是生是死：「有啲報道係直情寫『李施嬅死咗』，睇到標題自己都嚇親，其實係問Alex，哈哈！但生生死死呢啲嘢好闊，我拍緊嗰陣都唔知生定死，好懸疑。」

冇信心拎視后：都唔知有冇資格

講到新劇好評如潮，再次掀起追劇潮，問到可有信心憑劇勇奪視后寶座？施嬅起初笑話都想，不過仍然最睇好拍檔陳山聰拎視帝：「佢有機，我就冇機會，都唔知有冇資格。（因為離咗巢？）都係，但其實冇都開心，因為套劇反應太好，每日都有人講，網民又話要求我拎視后，唔畀我就以後唔睇TVB，好開心有咁多人睇，呢個得着畀起攞任何獎嘅感覺都更加重。」離巢後才有作品大受歡迎覺得可惜？她坦言是留底美好回憶：「好過走咗冇人記得我！獎項就真係冇諗好耐，呢樣嘢唔係自己可以控制到，我最想劇集可以拎『最佳劇集』，見到網民捧我做視后已經係最好嘅禮物，好開心、好感恩。」

劇透羅蘭會客串《金》

施嬅又感謝各傳媒連日來都為《金》宣傳，大笑說冇諗到連於劇中讀英詩都會被報道：「讚我讀得好好聽，我係有上網做功課參考吓人哋點讀。Alex呢個角色咁好反應，希望劇中另一個角色Coco都有咁好反應，今次有挑戰食煙同做一啲好Sexy嘅感覺，仲有啲好激烈嘅場口。」最後施嬅都忍不住劇透，她透露羅蘭會客串即將播出的單元：「劇情睇到我覺得好心寒、不安，都有擔心過出唔出到街。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。