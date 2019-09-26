見證仔仔多個第一次　黎諾懿最難忘呢件事

黎諾懿近日忙於宣傳無綫劇集《街坊財爺》之餘，抽空接受親子教育慈善機構「慈慧幼苗」的 訪問，分享育兒心得。黎諾懿為兒子事事親力親為，除了親自為仔仔小春雞洗澡、掃風等，亦見證小春雞多個第一次，包括第一次「請爸爸飲茶」， 雖然弄得全身污糟，但感覺很奇妙：「第一次令我最窩心是，有次我看電視時，小春雞突然從後環抱着我，叫我爸爸，令我覺得無論有多辛苦都很值得，亦感覺到這個小朋友開始成長。」

黎諾懿親身經歷仔仔很多第一次，發覺他成長得很快：「最近太太說，兒子的衣服不合身，兩歲小朋友長大得這麼快，我和太太看小春雞年幼時的相片，看見他樣子肥嘟嘟，為何眨眼就過，所以我經常都說要好好珍惜，他現在仍與我們一起睡覺，抱着我叫我爸爸，四、 五年後便不會理我，只與同學玩，不准我抱，這是一種很奇妙的變化。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。