觀眾改變角色命運　劉錫賢點解想拍處境劇？

ViuTV處境喜劇《娛樂風雲》，承接劇集《做演藝嘅》的故事，得Joshua（徐肇平 飾）注資影業公司，得以擴大規模，不單發展臨記事業，還開始物色各類藝人，實行進軍不同娛樂範疇。另一方面，在死對頭經理人Mary姐（廖碧兒 飾）和其他高層楊永樂（袁富華 飾）、Bruno（陳國邦 飾）的部署下，大家勢成水火，一場娛樂圈的歌影視熱血生還大戰正式展開！

徐肇平趁放假惡補中文

《娛樂風雲》中有多條劇情支線，有份演出的劉錫賢表示處境劇邊拍攝邊播出，充滿挑戰性。他又希望觀眾多給予意見：「如果劇情有好大回響，角色嘅命運都隨時會有改變，呢個亦係吸引演員拍處境劇嘅誘因！」而與劉錫賢有不少對手戲的徐肇平則透露：「我哋拍攝都係連續一個星期開工，然後有一個星期休息咁，因為我唔識睇中文劇本，所以就會用休息嗰個星期搵家姐幫手翻譯劇本、補習吓中文！」

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