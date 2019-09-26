男友掛住做運動！陳庭欣想搵晚做其他嘢

前港姐冠軍陳庭欣以代言人身份穿上運動Bra Top，為男友楊振源（Benny）投資千二萬開設的健身中心剪綵。二人更即場示範Boxing，楊振源表示打完交後會更愛Toby，果然是打者愛也。陳庭欣透露與男友楊振源經常一齊運動，也大讚男友比相識時更大隻，自己身為代言人也要努力Keep弗，但她笑言要向男友投訴說：「我哋依家成日都上嚟做運動拍拖，雖然我都好鍾意做運動，但係可唔可以畀番一晚做其他嘢呢，好似去睇戲過二人世界。」

問到陳庭欣可有投資？她說：「我冇份㗎只係打工，但我係代言人，我有收錢。」楊振源說：「我有份咪即係你有份。」陳庭欣說：「但係我嘅錢都係我嘅錢喎。」問到兩人甚麼時候結婚？楊振源說：「我哋會努力，計劃緊，有消息再同大家講。」陳庭欣則撒嬌說：「可能佢嘅計劃唔同我嘅計劃㗎。」

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