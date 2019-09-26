東京爭獎　城城遲咗為二寶攞出世紙：罰咗錢

藝人郭富城今日出席活動時大談健康生活，今次他合共拍攝了5條生活短片作宣傳，並分享健康生活Tips，如何抽時間去旅行叉電，他表示若時間許可會繼續帶妻女出埠開工：「上次去台灣開演唱會都有帶，開完騷、做完嘢留一、兩日時間去玩，識得分配時間，唔會影響要工作。（帶過二寶去旅行？）未呀！」續以冧爆慈父樣爆二寶秘密：「佢係肥妹！不過係好事！以前見BB都冇咩準則分肥唔肥，但佢啲手腳係『米芝蓮』！（忍唔住想咬？）唔捨得！係好得意、好玩，生活上有好多嘢令自己開心！」

想爸爸媽媽一齊去拎

城城日前替出世5個月大的二寶辦出世紙，過了規定的42日限期而要罰款：「係自己一直都好忙，都係罰咗少少錢，幾百蚊，錢係要罰嘅，都冇辦法。（你唔記得咗？）唔會唔記得，想爸爸、媽媽一齊去拎。（家姐錫妹妹？）佢會摸同錫妹妹，睇到都好安慰、好開心，11月就會開戲，好珍惜呢段時間同佢哋相處。」

望能赴東京觀戰

之後城城宣布好消息，主演的電影《麥路人》入圍東京電影節，他難掩興奮地說：「好開心、好安慰，呢部電影嘅監製專登飛去康城搵我，畀劇本我睇，希望香港演員拍香港電影，可以令全世界感受到香港電影嘅力量，攞唔攞到獎都係其次，除咗《踏血尋梅》之後，呢部戲發揮得好滿足。（會去東京電影節？）抽到時間都會去。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。