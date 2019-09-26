【潮魅】Doutzen亮相米蘭綠氈艷壓全場

為了鼓勵扶持青年才俊以及加快在時尚行業實現可持續發展的宗旨，同時着眼於與意大利國家時尚商會 (CNMI, Camera Nazionale della Moda Italiana) 的合作，時裝品牌Max Mara贏得由CNMI頒發的可持續時尚大獎，表彰品牌的超精細保暖材料CameLuxe。

日前，Max Mara家族集團第三代成員 Elia Maramotti 先生，到了米蘭斯卡拉大劇院領取大獎。超模Doutzen Kroes更身穿CameLuxe設計的優雅造型亮相米蘭綠氈時尚大獎（Green Carpet Fashion Awards 2019）的頒獎典禮，打扮優雅大方艷壓全場。

Doutzen Kroes來自荷蘭，2005年與傳奇攝影師Steven Meisel合作，成功登上意大利版《Vogue》封面，為其現職業生涯帶來重大突破。憑着其清新脫俗的美貌和職業操守，以及溫柔可親的氣質，贏得了業內人士一致讚譽。

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