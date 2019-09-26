曾經灰到爆　周志康入行10年終等到出歌

日前周志康作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談入行十年首度推出個人單曲《少年時代》感受。阿康說：「入行十年得到呢個角色同歌曲好感恩，都算係一份禮物，今次首歌好Rock，好多人話估唔到係周志康唱，有啲人仲唔知我係唱歌添，今次都係一個好好嘅機會再重新認識我。」

談到遲來的唱歌機會，他說：「之前少咗唱歌都有啲灰心，對拍劇更加摸不著頭腦，不過我都好感恩有拍劇同做主持嘅機會，我覺得呢行係要默默耕耘，我屬於慢火，雖然我慢慢行，性格隨遇而安，但唔出歌又唔代表我唔鍾意音樂。我好慶幸呢兩年間同翟威廉及周志文做咗Happy Live，其實Happy Live可以話係重燃我唱歌團火，因為Keep住唱，令我唔會怯場，如果冇咗Happy Live嘅練習，我錄歌都可能會生疏。」

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