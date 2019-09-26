置業後Dry戒　衛詩雅：揀個啱嘅結婚

藝人衛詩雅（Michelle）以黑色長裙出席活動，大騷白滑單肩，她興奮地自爆終於有變瘦：「之後要拍戲，想練大隻啲，外形同平時係唔一樣，依家都努力中，但太多誘惑，啱啱同咗爸爸、媽媽去泰國，要係咁忍口，不過忍唔得幾多，依家返到嚟做Gym補番。」

早前「升呢」做業主的Michelle，為了替新居添置傢具而頻頻出入傢品店，日前就被拍到孖大隻仔行傢俬舖。問是否破Dry有男友？她即面紅流晒汗否認：「唔係男友，係朋友。（見你挨落大隻仔度睇電話？）唔係，係一齊研究部電話啫。」當問到可有發展機會時，Michelle即緊張地用「五無」回應：「其實嗰日之後仲有好多朋友，有男、有女，只係冇影到，有個男仔朋友仲笑笑口話好嬲，因為冇影到佢，我就話佢唔夠高大。今次畀人影到都有啲驚，如果之前我同圈外朋友出去，可能都會避忌啲，畀人影咗會唔好意思，可能佢哋唔想上鏡。（點解冇發展機會？佢有女友？）冇！但覺得做朋友舒服啲。（佢有送入伙禮物畀你？）咦！冇喎！我仲請佢飲咖啡添！」講到感情，Michelle坦言想睇定啲先：「寧願揀一個啱嘅之後結婚，每次拍唔啱都會係傷。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。