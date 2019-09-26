學到嘢！蘇玉華鍾意葉德嫻夠挑剔

影后葉德嫻（Deanie）聯同蘇玉華（阿蘇）、潘燦良和凌文龍，首度合作演出共27場的舞台劇，早前Deanie和阿蘇受訪，兩人在劇中飾演母女，Deanie首演舞台劇更視為大考：「咁嘅年紀，有咁機會，唔知能唔能夠駕馭！」太遲踩入舞台劇界？她謂：「曾經有人搵過，但覺得劇本唔啱，今次做係因為對手，佢哋求其一個都令我Say Yes。」更笑言現每3個月去驗血一次：「有病就快啲醫，唔好依家嚟死，呢個係最基本責任嚟。」

問到阿蘇面對和影后級交手壓力好大？阿蘇謂：「係開頭，尤其是傾合作時，好怕會佢推唔做，老實講呢個角色Deanie姐係不二之選，我諗唔到仲有邊個女演員可以駕馭，佢唔做，呢個劇係開唔成。」Deanie常被指挑剔，阿蘇則另有睇法：「佢係嚴謹專業，唔能夠錯過任何細節，呢樣係我哋最鍾意，反而係學到嘢，係應該咁挑剔同細仔，係好基本，我成日覺得演員同醫生冇分別，醫生唔可以求其，做演員都唔可以。」要應乎27場演出，可有特別方法護聲？Deanie說：「我一直有做Gym，以一個七十幾歲嘅人算係活躍，喺食嘢方面小心啲，我食澱粉質就好眼瞓，要食少啲，可能令個人太瘦，但我情願要精神唔要瘦。

劇中母女有多場激烈嘈交場面，Deanie亦忍不住鬧劇中自己：「劇入面我演嘅阿媽係好衰，好自私，直情好乞我憎，一個乖女（阿蘇）遇着衰阿媽。」而現實中，Deanie自覺是開明母親，任何事都「攤出嚟講」，只因小時要聽父母很多「歪理」感覺是好痛苦。

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