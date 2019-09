《金宵大廈》李施嬅晒流利英文俘虜網民

無綫劇集《金宵大廈》靈異古怪,在加上劇情緊湊,令到唔少網友已掀起煲劇熱潮,近日《金》劇仲打破近年收視之冠嘅《愛.回家之開心速遞》,頭兩集直逼25點,成績驕人。喺最新一集中,講到「周小惠」高海寧同「陳忠廣」陳嘉輝,帶仔仔「陳恩東」鄭耀軒去考名校,點知陳嘉輝表現唔太好,令到面試失敗咗,最後引發出原來鄭耀軒被鴉烏帶走而消失,令到唔少網友大呼好傷心。

而喺嗰一集結尾當中,李施嬅除咗表現出不捨之情之外,仲以一口流利英文大晒出Joe Massocco所寫嘅詩句「Years fly...friends die...and you never know when you'll say your last goodbye.」講出希望大家珍惜眼前人,唔少網友大讚李施嬅講到流利兼發音正確,在加上放咗唔少感情落去,令大家覺得多咗一份治愈,大讚佢一句短短嘅英文對白都咁有發揮。

李施嬅講英文講到咁好聽,皆因佢自小已經移民去加拿大,細細個講慣英文嘅佢,畢業於加拿大多倫多大學,喺2003年回流返香港選港姐,所以先入行。雖然佢已經同無綫完約,但佢好叻叻豬簽咗美國一間、同屬Captain Marvel嘅經理人公司,搖身一變成女星Brie Larson嘅師妹,唔少網友話相信佢英文咁好,絕對唔會難到佢。

網民有話兒:

WINXXXX KXX:李施嬅講英文超好聽!!!

KXM LOKXXX:好有感情呀呢一集!!

JESXXXXX IAMXXX:李施嬅英文由細講到大,真係好正!

COXX NG:李施嬅離開咗TVB,有啲可惜!

