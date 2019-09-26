《金宵大廈》李施嬅晒流利英文俘虜網民

無綫劇集《金宵大廈》靈異古怪，在加上劇情緊湊，令到唔少網友已掀起煲劇熱潮，近日《金》劇仲打破近年收視之冠嘅《愛．回家之開心速遞》，頭兩集直逼25點，成績驕人。喺最新一集中，講到「周小惠」高海寧同「陳忠廣」陳嘉輝，帶仔仔「陳恩東」鄭耀軒去考名校，點知陳嘉輝表現唔太好，令到面試失敗咗，最後引發出原來鄭耀軒被鴉烏帶走而消失，令到唔少網友大呼好傷心。

而喺嗰一集結尾當中，李施嬅除咗表現出不捨之情之外，仲以一口流利英文大晒出Joe Massocco所寫嘅詩句「Years fly...friends die...and you never know when you'll say your last goodbye.」講出希望大家珍惜眼前人，唔少網友大讚李施嬅講到流利兼發音正確，在加上放咗唔少感情落去，令大家覺得多咗一份治愈，大讚佢一句短短嘅英文對白都咁有發揮。

李施嬅講英文講到咁好聽，皆因佢自小已經移民去加拿大，細細個講慣英文嘅佢，畢業於加拿大多倫多大學，喺2003年回流返香港選港姐，所以先入行。雖然佢已經同無綫完約，但佢好叻叻豬簽咗美國一間、同屬Captain Marvel嘅經理人公司，搖身一變成女星Brie Larson嘅師妹，唔少網友話相信佢英文咁好，絕對唔會難到佢。

網民有話兒：

WINXXXX KXX：李施嬅講英文超好聽！！！

KXM LOKXXX：好有感情呀呢一集！！

JESXXXXX IAMXXX：李施嬅英文由細講到大，真係好正！

COXX NG：李施嬅離開咗TVB，有啲可惜！

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