藝人陳瀅早前同陳家樂傳出緋聞,但可惜兩個都一直否認「戀情」,點知陳瀅終於喺社交網公布「真命天子」!

呢日佢喺社交網上載一張攬住男仔嘅相,祝對方生日之餘,仲聲稱對方係佢老公,而對方亦以老婆稱呼番佢。而翻查個位男仔嘅社交網,見佢哋兩個今年五月齊齊去外國出席朋友婚禮,嗰位男士分別上載陳瀅以及一對新人合照並留言:「the most picture perfect wedding for the most picture perfect couple(最完美的婚禮,最完美的伴侶)」而陳瀅以亦留言:「most perfect couple meaning me & u ? (最完美嘅伴侶唔係我同你咩?」



