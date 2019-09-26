傳帶資入組加戲　孟子義激到袁詠儀心臟病

現年23歲的孟子義憑着一張「Angelababy2.0」樣而劇接劇，在《射鵰英雄傳》中的穆念慈一角贏得「最美穆念慈」美譽，憑上揚人氣夥拍兩大「絕代美男」肖戰及王一博拍攝由小說《魔道祖師》改編而成的古裝劇《陳情令》，劇集的賣點除是俊男美女配外，肖戰及王一博在內地劇玩「男男CP」更是破格。

《陳情令》變《溫情令》

只是在內地人氣搜尋榜中卻被飾演「溫情」的孟子義搶晒風頭，皆因原著以男角為主導，可是在劇中只是「女配」的孟子義戲分奇多，由5場加到60場，不但弱化了兩大男神；最令劇迷憤怒是劇中所有男角都情迷「溫情」，形同顛覆了原著故事，因而傳出她帶資入組及和編劇良好有關的消息，網民寸劇組不如直接改名為《溫情令》，在網上插到孟子義體無完肌外，更揚言罷睇抗議，嚇到劇組發聲明，指演員帶資入組的消息失實，表示劇組對所有意見會認真斟酌。

自揭死戲難息民憤

至於孟子義的反應比劇組更激烈得多，在網上一輪嘴的反駁說：「怎麼就那麼確定我帶資進組？我強加戲了？只要我出場就是自己改的？我真的不是編劇也不會寫故事，累死我也不成大女王，我哪有那麼大的本事去控制一個劇組，再說一次，我沒有帶資進任何一部戲，這個鍋我不背。」她又在微博上載角色將死戲分，發晦氣說：「接下來是『無情無義』的，可放心看。」

只是孟子義「死了」也停不了謾罵，被網民翻出錄影真人騷《一年級．畢業季》時目無尊長的片段，當時袁詠儀演工頭，孟子義演小偷，但扮相太乾淨美如富家小姐不適合角色，但她大條道理反駁：「小偷不需要髒髒的。」又說去了廁所及睡覺才不知前輩要求，激到袁詠儀大叫「氣到心臟病！」

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