冇同過Tyrese拍拖！林欣彤享受單身夠Free

歌手林欣彤（Mag）出席網上直播音樂活動，表示喜歡在這些場地唱歌給大家聽，可以近距離與大家互動，但亦喜歡遠距離的演出，因為可以沉醉自己的空間。她又透露12月27日將在麥花臣場館舉行個人售票演唱會，現時心情既緊張又期待，上年因失聲要取消開騷的她笑言：「今次應該冇問題，會努力做運動健康啲。（聲帶OK？）依家OK嘅。」問到可會叫朋友來支持？她說：「唔嚟幫手都一定要嚟睇，我第一次公開賣飛演唱會。（叫鄭欣宜同許廷鏗上台？）我諗緊，雖然大家估到可能會好悶，但佢哋對我又好緊要，所以仲傾緊，不過依家都未決定嘉賓。」

問到今次開騷可會挑戰很少做的事？她表示麥花臣都是較適合以歌會友。問到可會叫緋聞男友天堂鳥成員Tyrese來睇騷？她說：「我會一次過Send畀好多人。」講到有指兩人已分手，她說：「我哋都冇一齊過，我睇到都笑咗出嚟，我依家冇拍拖，專心工作，覺得一個人都幾好，幾享受，感覺好Free。」

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