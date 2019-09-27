東方日報C1：莊思敏3個月硬蝕150萬平讓食店止血

藝人莊思敏（Jacquelin）有份投資的點心店開業近五年，做到有口皆碑，無奈受近期的社會事件影響由賺轉蝕，三個月內勁蝕150萬，最終為止蝕而決定賣盤。最近有買家欣賞其創作理念，Jacquelin遂平讓心血，唯一條件是要新買家聘用食店現任員工，令他們不致失業，可謂良心店主。

莊思敏經營的點心店以卡通人物造型的點心作招徠，每隔兩、三個月便會轉換主題一次，憑創意吸引不少食客及遊客打卡，今年初她更露口風稱正物色店舖開分店。然而，近月社會動盪，不少食肆生意大跌，Jacquelin的點心店亦未能幸免於難，有傳已經易主！

遊客減少經常落閘

對此聯絡Jacquelin，她接受訪問時坦承食店已被收購。她表示，因食店位於遊客區，非常依賴遊客幫襯，但近月受社會事件影響，旅客大減，加上因安全理由商場不時要落閘，生意下跌四成左右，雖然已積極尋求方案望渡過時艱，包括曾向商場業主要求減租，但對方以「愛莫能助」四字婉拒，Jacquelin說：「一直都想堅持做落去，但我哋皮費重，香港人工貴，業主又唔肯減租，三個月就蝕咗150萬，所以最終頂唔住，要賣盤。」她慶幸開業以來一直有錢賺，業績不錯，加上卡通點心這個賣點獲買家賞識，故在逆市下也有買家願意接手。

連創意全套賣斷

對於之前的心血全付諸流水，她亦感可惜，但認為有人買盤承接總比結業好，最大安慰是40多名員工不用失業。問她今次是否蝕讓？她說：「我哋算係平讓，因為想對方繼續用番我哋嘅員工同理念，依家無論個名同創作理念都係賣斷畀佢哋。（有冇蝕錢離場？）冇，因為之前一直都係賺，係最近先蝕啫！」而她有投資另一食肆，幸生意額還可以，未有太大影響。

至於另一位股東、一手創立點心店的名媛陳君宜講到賣盤時，她表現樂觀：「唔多唔少都會唔捨得，不過依家市道唔好，加上有買家有興趣，所以決定賣。有人欣賞係好事，唔係壞事，生意隨時都可以再做過，不過要等市道好啲先。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：