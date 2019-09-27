搞義工團有目的　瑪姬幫家長製造親子機會

藝人瑪姬原來4年前已成為九龍城區兒童合唱團的義工團隊出任公關主任及音樂主任，瑪姬表示除了合唱團活動外，數年前開始，亦舉辦了兒童演繹故事比賽，為比賽活動，邀請朋友出任比賽評判，她謂：「要搵啲朋友唔介意做義工，又鍾意小朋友，我就搵咗嚴崇天同可宜，佢哋好有義氣，二話不說就答應，所以好多謝佢哋。」

經過這幾年的比賽，瑪姬發現除了小朋友踴躍參加，家長亦多了「親子」的機會：「家長陪小朋友一齊為比賽做練習，去做道具、做衫、扮動物，出嚟效果大家好似參加緊萬聖節派對，大家出盡法寶去參與比賽。」瑪姬稱活動最大意義是可以令一些經濟不太好的小朋友可以接觸音樂，她謂：「以前我細個時，要學鋼琴、學樂器都係小康之家嘅小朋友先有機會，但依家任何階層都可以接觸到學到音樂，所以好感動，畀到小朋友機會儲到舞台經驗，唔理有冇獎，吸收到呢啲滿足成就感，或者第一次上舞台可能好驚、但多咗上舞台機會，就可以克服上台嘅恐懼，呢個都重要，所以做4年嘅義工，自己都學都好多嘢，會繼續去推動呢個活動，令更多小朋友得益。」

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