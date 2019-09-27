想擺脫鄧麗君影子　桐瑤恨有自己歌曲

「小鄧麗君」桐瑤將於10月20日假九展舉行香港首個個唱《桐瑤鄧麗君十億掌聲再度唱響演唱會》，她透露Rundown會按照已故一代歌后鄧麗君當年演出的「十億個掌聲」順序，必唱金曲《我只在乎你》、《月亮代表我的心》、《但願人長久》、《再見我的愛人》等，相信勢必令一眾鄧麗君鐵粉聽出耳油﹗

雖然桐瑤外貌跟鄧麗君酷似，但私下她自認是位個子不太高的鄰家女孩︰「生活中裝束、風格，和舞台上不太像，幾乎所有接觸過我的歌迷朋友都覺得不太一樣，會比較活潑，氣場沒有那麼大。」問到可會想逃離鄧麗君的「影子」，開一個屬於自己的個唱？她坦言是夢寐以求的願望︰「所有演唱別人歌曲的歌手，都想唱出自己的一片天地，但擁有自己的新歌，是一個艱難過程，可能也需要很多運氣吧﹗包括王菲都是從模仿鄧麗君開始，但她很幸運，成為新一代女神，我也希望有這一天的來臨。」

問到最想跟那位香港歌手合作？她怕醜話好鍾意張學友︰「我覺得他是一位很敬業的歌手，而且在私生活方面非常乾淨，沒有甚麼緋聞，就是蠻喜歡他的。」

場地︰富豪九龍酒店

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