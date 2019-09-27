夏日飛霜　布偉傑慶祝結婚周年凍到震

藝人布偉傑早前返美國家鄉探親兼慶祝結婚周年，豈料夏天時分卻遇上大風雪，只帶備短袖衫出發的他完全準備不足，坦言從未試過，非常難忘！

布偉傑與太太Celia早前飛美國鹽湖城探親，他透露此行是慶祝公公生日及結婚兩周年，可謂別具意義。最令他印象深刻，是在黃石國家公園經歷史上最冷的夏天，他說：「我哋返到家鄉，其實呢個月份好少咁凍，但點知好大雪！我只係着短袖衫去，真係勁凍，但途中都見到好多小動物，好似鹿仔同野牛，離遠仲見到黑熊添！」他又稱過去兩年夏天回鄉都未曾遇過大風雪，令他畢生難忘。

影日落簡單滿足

此行布偉傑又探望朋友兼慶祝公公生日，他說：「好開心見到公公婆婆，因為舊年嫲嫲過咗身，所以好珍惜同家人相處，大家要珍惜眼前人。」又指結婚兩周年沒有特別慶祝活動，只是兩公婆到鹽湖城影日落，簡簡單單度過，十分滿足。另外，雖然他離開無綫會到荷里活發展，但揚言不會搬返美國，繼續留港生活。

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