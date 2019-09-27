打到上腦用錯力　余曉彤差啲撻死唐文龍

藝人梁琤、余曉彤及鄧洢玲（阿旦）在新片打戲連場，毫不錫身，Hidy自爆險用錯力打死對手唐文龍，阿旦則要即場學高難度凌空鉸剪腳，梁琤更謂即使受傷也覺享受。

三女於拍攝前接受兩個月武打及槍械訓練，操弗體能，令動作更具說服力，以應付電影《不義之戰》的連場動作戲，余曉彤（Hidy）說：「練咗好多唔同種類嘅槍，好鍾意練reload，拎住十幾磅嘅槍要做到快狠準，好有挑戰性。」

各人於片中要跟高大男士對打，因此練習時要針對摔技及柔術，Hidy笑言有場戲險撻死唐文龍：「場戲要箍佢頸再摔落地，佢話我爭啲整死佢！有時拍到忘我會用錯咗真力，我都覺得唔好意思。」

細細粒的阿旦年前因拍攝ViuTV格鬥節目而學武，今次首次拍電影便碰上動作片，她事前特意練了幾招柔術，卻派不上用場：「現場環境唔啱位，我要即學新嘅鉸剪腳，引體上升之後再用腹力揈對腳夾住個男人，都幾辛苦！心諗點解阿媽唔生我高啲。」

梁琤打到見紅嗌開心

打戲經驗豐富的梁琤指過程辛苦又受傷，但甚有滿足感：「個個都打到瘀晒，呢啲好平常，我鎅到損晒流血，但我係拍打戲出身，有得打就開心。」她又讚兩位後輩有潛質，對於再有以女性做主導的動作片上映，她心情興奮，直言有種使命感：「近月不停去各地宣傳，參加咗沖繩電影節同紐約亞洲電影節，好開心見到外地觀眾，有種光榮感覺。」

髮型：Neville ＠Triple 8

化妝：Yannis Yip

場地：凡高廚房

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