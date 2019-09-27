試音緊張抖唔到氣　陳智燊圓夢演舞台劇

藝人陳智燊去年離開無綫時曾揚言想挑戰舞台劇，今年他終於「圓夢」，入行13年首度參演舞台劇，還初次獻唱，令他緊張到透不過氣。而劇中角色坎坷一生，陳智燊自爆現實中也曾捱窮，不過他從未自怨自艾，反而格外珍惜現時所擁有的「小確幸」。

陳智燊（Jason）入行13年首度參演舞台劇《人生原是一首辛歌》，化身有「歌仙」之稱的音樂家陳歌辛，他坦言終能一償所願踏上舞台，以往拍劇經驗有助揣摩角色，認為現在才是參演舞台劇的最好時機。講到最大挑戰，則非唱歌莫屬：「我鍾意唱歌，但明白唔可以夾硬嚟，記得有次所有演員一齊試音，我只係唱頭四句已經緊張到抖唔到氣，啲呼吸位錯晒，係自藝訓班之後最緊張嘅一次。好在之後老師教我放鬆先勉強完成，希望on show會用到真聲唱。」

曾經歷低潮期

講到歌仙陳歌辛歷盡辛酸，Jason也曾有低潮期，他說：「屋企唔係有錢，阿爸開餐廳好辛苦先供到我哋讀書，大個之後亦試過捱窮，喺上環同人分租屋，亦有好多工作唔如意嘅時候，但比起『陳歌辛』絕對係微不足道。而且我有咁好嘅老婆，咁可愛嘅囝囝，已經好幸福㗎喇。演嘅時候會將唔開心嘅情緒放大，盡量投入佢當年嘅慘況。」

恨演極端角色

離巢無綫已滿一年，陳智燊有得亦有失，獲得多個出埠拍節目的機會，不過亦因檔期問題未能接劇。他直言始終想向演員方向發展，希望將來能飾演變態殺手、精神病患者這類極端角色，讓觀眾看到完全不一樣的「陳智燊」。

場地：銅鑼灣軒琴居

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